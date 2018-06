Saab 9-3 zet leven voort in Turkije

Huidig eigenaar van de rechten van de Saab 9-3 is het Chinese National Electric Vehicles Sweden (NEVS). Dat bedrijf heeft de intellectuele eigendommen van de 9-3 verkocht aan het Turkse ministerie van Wetenschap en Techniek, beter bekend als TÜBITAK. Fikri Isik zwaait hier de scepter. Hij heeft plannen voor het uitbrengen van een ‘Turkish National Car’, zoals hij het zelf omschrijft.

2020

Isik en NEVS zijn al in juni gestart met de samenwerking. TÜBITAK krijgt de beschikking over het platform van de 9-3. Op basis van die architectuur bouwt het ministerie in samenwerking met NEVS een model speciaal voor Turkije. Het model staat in de agenda voor 2020, bestaat uit 85 procent Turkse onderdelen en rolt ook in Turkije van de band. De merknaam Saab krijgt de auto niet, want merkrechten zijn niet bij de deal inbegrepen.

Sinds 1998

De Saab 9-3 is als sinds 1998 op de markt, maar nadat Saab in de problemen raakte zijn er nog maar weinig exemplaren gebouwd. Victor Muller probeerde nog om Saab weer overeind te helpen, maar dat mislukte. Vervolgens dacht het Chinese National Electric Vehicles Sweden (NEVS) te oplossing te hebben door de 9-3 van een elektrische aandrijflijn te gaan voorzien, maar ook dat kwam niet echt van de grond. Die auto is er nog altijd niet, al is NEVS wel gestart met het bouwen fabriek in het Chinese Tianjin waar de elektrische 9-3 van de band moet gaan rollen. De fabriek wordt in samenwerking met NEVS' Chinese partners Tianjin Binhai Hi-tech industrial Development Area (THT) en Beijing State Research Information Technology gebouwd.