Twee studiemodellen Subaru in Tokio

Viziv Future

De eerste is de Viziv (afkorting voor Vision for Innovation) Future Concept. Een naam die Subaru al vaker heeft gebruikt voor studiemodellen. De Viziv Future voor Tokio geeft volgens de autobouwer een voorproefje van autonome functies die we de komende jaren in Subaru-modellen kunnen verwachten. Een ding staat vast: de Viziv Future is een stuk realistischer vormgegeven dan de eerdere studiemodellen met gelijke naamgeving. Een productieversie staat op de planning (nog niet bekend voor wanneer) en wordt net als het studiemodel een sportief vormgegeven crossover.

Aandrijflijn

De eerste Viziv uit 2013 had een 2,0 liter dieselmotor en drie elektromotoren. De Viziv 2 uit 2014 had een 1,6 liter turbodiesel met directe brandstofinjectie in combinatie met drie elektromotoren aan boord. Voor deze Viziv Concept gebruikt Subaru de aandrijflijn van de Subaru XV Hybrid (benzine + elektro). Volgens de maker is de aandrijflijn behoorlijk gemoderniseerd. Vierwielaandrijving is natuurlijk aanwezig.

Impreza 5-Door Concept

Subaru houdt details van de Impreza 5-Door Concept nog even geheim. Met een eerste teaser kunnen we al zien wat de Japanners in petto hebben. Het is een designstudie voor de volgende generatie Impreza hatchback die volgend jaar op de markt moet komen.

SporVita

Tijdens het evenement presenteert Subaru ook een S207, Forester X-Break, Subaru X4 update, Legacy Outback Limited Smart Edition, BRZ GT300, Legacy B4 SporVita en WRX S4 SporVita. Het wordt SporVita refereert volgens Subaru aan het Italiaanse woord sportiva (sportief) en vita (leven). De WRX S4 SporVita is een luxere uitvoering met onder meer Italiaanse leder van Mario Levi.