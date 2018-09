Nu ook vierwielaangedreven Porsche 911-types opgefrist

De liefhebber wil natuurlijk direct weten welke uiterlijke kenmerken de Carrera 4 en 4S-types hebben. Allereerst vallen de vierpunts dagrij- en remverlichting en een motorkap met verticale spijlen op. Achteraan de Carrera 4 en Targa 4-types gebruikt Porsche een 3D-lichtbalk tussen de achterlichten. Exact 44 mm bredere heupen ten opzichte van de achterwielaangedreven types zijn eveneens kenmerken van de modellen. De 911 Targa 4 beschikt opnieuw over een klassieke Targa-beugel in combinatie met een stoffen dak.

Twee turbo's

Ook in de vierwielaangedreven uitvoeringen maakt Porsche gebruik van 3,0 liter zescilinder boxermotoren met twee turbo's. In de 911 Carrera 4 en Targa 4 levert de krachtbron 370 pk en 450 Nm trekkracht. De 911 Carrera 4S en Targa 4S krijgen van Porsche een 420 pk en 500 Nm sterke flat-six. Het hogere vermogen wordt bereikt door toepassing van specifieke uitlaatgasturbo’s, een speciaal uitlaatsysteem en een gewijzigd motormanagement.

Achterasbesturing

Het vierwielaandrijvingsysteem is optioneel leverbaar met actieve achterasbesturing voor het betere bochtenwerk, maar wordt altijd standaard geleverd met Porsche Active Suspension Management (PASM) waarmee het onderstel 10 mm lager ligt. Het AWD-systeem heeft in het vervolg elektrohydraulische aansturing. De sprint naar 100 km/h wordt daardoor sneller afgerond. Sterker nog, voor het eerst zijn de AWD-modellen sneller dan de achterwielaangedreven versies. De 911 Carrera 4 sprint, mits de PDK-transmissie en Sport Chrono Pakket zijn aangevinkt op de optielijst, in 4,1 tellen naar 100 km/h. Dat is 0,4 seconde sneller dan voorheen. De 911 Carrera 4S heeft 3,8 tellen nodig (-0,3 seconde).

Sport Chrono Pakket

Nog even terugkomend op het Sport Chrono Pakket. Met dit systeem kan met behulp van een draaiknop op het stuurwiel de set-up gewijzigd worden. Er is keuze uit ‘Normal’, ‘Sport’, ‘Sport Plus’ en ‘Individual’. De standen hebben invloed op de schakelsnelheid en het geluidsniveau van de sportuitlaat. Leuke feature is de Sport Response-button. Na het indrukken van deze knop staat de aandrijflijn twintig seconden op scherp. Het systeem kiest de juiste versnelling (PDK) en het motormanagement wordt extra alert.

Begin 2016

De levering van de vernieuwde 911 Carrera 4(S) en Targa 4(S) moet begin 2016 starten. Tegen die tijd volgen ook de prijzen.