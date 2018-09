'BBC vreest voor miljoenenflop Top Gear'

De Britse staatsomroep heeft Chris Evans aangetrokken als nieuwe presentator. Die geniet in eigen land wel bekendheid, maar over de grens nauwelijks, en juist ook door de lucratieve deals van de BBC met buitenlandse zenders is het het autoprogramma seizoenen lang een vetpot geweest.

Nu de kip met de gouden eieren is geslacht door Clarkson te ontslaan die zijn kompanen Richard Hammond en James May in zijn kielzog meenam, is men bang dat de 350 miljoen kijkers wereldwijd snel hun afstandsbediening zullen grijpen om te gaan zappen, meldt The Sun.

"Als zij niet direct een klik hebben met de presenteerstijl van Evans, dan kunnen ze voorgoed besluiten niet meer te kijken. Het is een grote zorg", zegt een bron. Evans gaat zichzelf volgende maand profileren bij de buitenlandse tv-bazen tijdens de jaarlijkse tv-beurs in Cannes. De BBC zou per jaar 68 miljoen euro verdienen aan Top Gear.

Of het voormalig illustere Top Gear-trio kan blijven boeien, wordt ook afwachten. Clarkson, Hammond en May hebben de overstap gemaakt naar de online streamingdienst van Amazon, die in veel landen (nog) niet te zien is.