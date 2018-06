Fans flink verdeeld over Bond-song

Sommige fans zijn lyrisch over het lied en vinden dat het 'perfect past' in de Bondtraditie. Anderen hekelen de hoge stem van de Britse singer-songwriter. ,,Hij zingt alsof zijn ballen worden samengeknepen”, schrijft iemand.

Uithaal

De intro van ‘Writing's on the Wall’ is vertrouwd heroïsch; aanzwellende strijkers doorvlochten met de voor de actiefilms zo karakteristieke trompetuithalen. Tot zover alles in orde. Strijkers, blazers en de nodige spanning en drama; de eerste ingrediënten voor een gedenkwaardige Bondsong zijn aanwezig, volgens James Bond-kenner Jasper Hartog.

Sam Smith is Shirley Bassey niet en daar gaat het volgens Hartog mis. De Engelse zangeres vertolkte de titelsongs van maar liefst drie James Bond-films en geldt sindsdien als de standaard. ,,Alle openingsnummers worden vergeleken met de titelsongs die zij opnam. Een vergelijkbare stem wordt al snel gewaardeerd, omdat het vertrouwd klinkt. Smith mag dan wel de toonhoogte van een vrouw halen, echt Bassey-achtig zijn de uithalen niet.”

Minder pit

Maar het is niet alleen het geluid van de Britse zanger dat de critici tegenstaat. Het nummer zou ook geen spetterend refrein hebben. „Het refrein? Ik neem aan dat dat het stuk is waar Smith de titel van de song zingt?”, grapt Hartog. „Het klopt dat deze song een stuk minder pittig is dan normaal. Dat komt door de ontbrekende drums. Het nummer ligt ook minder lekker in het gehoor, omdat qua structuur is afgeweken van de klassieke Bond-opbouw.”

Fans speculeerden er eerder lustig op los wie de uitverkorene zou zijn die het Bondlied ten gehoren mocht brengen. Bands als Muse en Radiohead werden genoemd als kanshebbers en ook Ellie Goulding was in de race. Volgens Hartog is het logisch dat de keuze uiteindelijk op Sam Smith is gevallen. „Hij maakt muziek die op dit moment bij een breed publiek bekend is. Het is traditie dat de filmsong de tijdsgeest uitbeeldt. Kijk maar naar Duran Duran en A-ha. Die vertolkten het geluid van de jaren tachtig en waren ook in de 007-films te horen.”

Volgens Hartog is het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over het nummer. Hij zegt dat het vooral een kwestie van wennen is. ,,Ik raad iedere Bond-fan aan het nummer minstens vijftig keer te draaien. Als je dan in oktober in de bioscoop zit, de film begint en het nummer zwelt aan, doet de herkenning zijn werk. Ik weet zeker dat ik daar dan kippenvel krijg.”