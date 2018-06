Toneelstuk Harry Potter in twee delen

Harry Potter And The Cursed Child wordt een tweedelige theatervoorstelling. Dat maakte schrijfster J.K. Rowling bekend via Twitter.

Eerder dit jaar kondigde de schrijfster aan een nieuw verhaal rond Harry Potter exclusief naar het Londense theater te brengen. "Vanwege de epische aard van het verhaal waar we aan hebben gewerkt, wordt Harry Potter And The Cursed Child opgedeeld in twee delen!"

Op de website Pottermore reageren schrijver Jack Thorne en regisseur John Tiffany verheugd op het nieuws. "Het mag duidelijk zijn dat ik het geweldig vond toen we besloten het in twee delen te doen", vertelt Thorne. "Ik heb nooit eerder aan iets als dit gewerkt", voegt Tiffany toe. "Normaal gesproken bewerk je bestaand materiaal of schrijf je een compleet nieuw stuk. Met Cursed Child hebben we de unieke kans om enkele van de meest gevierde boeken te verkennen en tegelijkertijd met J.K. Rowling te werken om een verhaal te vertellen dat nog niemand kent. Het is erg opwindend."