Vader Beyoncé hoopt op reünie Destiny's Child

Als het aan de vader van Beyoncé ligt, is Destiny's Child nog lang geen geschiedenis. Hoewel de band bijna tien jaar geleden voor het laatst muziek uitbracht, hoopt Mathew Knowles nog steeds op een reünie van de meidengroep. Dat vertelt hij aan Huffington Post.

Hij houdt hoop dat het trio, dat naast Beyoncé bestond uit Kelly Rowland en Michelle Williams, ergens in de komende twee of drie jaar bij elkaar komt om een album te maken en op tournee te gaan. Tot die tijd zit Knowles niet stil. "Ik werk momenteel aan een aantal Destiny's Child-projecten. Mijn tweede boek is de autobiografie van Destiny's Child." Ook heeft hij het erover dat hij gesprekken voert met mensen uit de film- en televisiewereld.

Knowles is sinds 2011 niet meer de manager van Beyoncé, maar mag zich nog wel de manager van Destiny's Child noemen.