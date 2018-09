Mega Piraten Festijn breidt uit

"Het is ons doel om heel Nederland te bestrijken”, vertelt organisator Eddy Mensink. "Door regelmatig van locatie te verwisselen, willen we voorkomen dat ons publiek verzadigd raakt. Maar vaak nemen we eerder afgestoten locaties later ook weer op in de karavaan. Uit het oog is niet uit het hart. Deventer is ons vorig jaar prima bevallen, dus we keren maar wat graag terug."

Op het programma van de aankomende editie in Deventer staan onder anderen Jan Smit, Jannes, Thomas Berge, Marianne Weber, Gebroeders Ko, Roy Donders, Monique Smit, Ancora, Koos Alberts, Henk Wijngaard en Sieneke.