Normaal wint Buma-oeuvreprijs

De award is bedoeld voor artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziek. Normaal neemt op 19 december na veertig jaar afscheid tijdens het speciale concert 'Ajuu, de mazzel!' in het GelreDome in Arnhem.

De rest van de winnaars van de zesde editie van de Buma NL Awards worden maandagavond bekend.

Voor het eerst is dit jaar ook de Ticketmaster Award uitgereikt voor populairste artiest van 2014/2015. Guus Meeuwis ging er met de eer vandoor. De prijs is gebaseerd op de ticketverkoop, maar ook op hoe vaak een zoekopdracht is gedaan op de website. Meeuwis is al jaren een van de best verkopende artiesten op de kaartverkoopsite.