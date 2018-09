Bas en Aad van Toor winnen Vlaamse Oscar

Zij kregen de prijs voor hun grote en belangwekkende bijdrage aan de Nederlandstalige televisie. Dat heeft distributeur Entertainment One, die volgende maand de Bassie en Adriaan-film in de bioscoop uitbrengt, maandag bekendgemaakt.

Deze 'Ensor', zoals de prijs officieel heet, wordt ook wel de Vlaamse Oscar genoemd. Het beeldje wordt praktisch nooit aan buitenlanders uitgereikt. De enige Nederlander die eerder een Ensor ontving, is actrice Willeke van Ammelrooy.

Bas en Aad van Toor (inmiddels 79 en 72 jaar oud) braken in de jaren zestig door als acrobaten-duo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun beroemde stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder en waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.

Begin oktober komt een bioscoopfilm uit waarin de beroemde clown en acrobaat het stokje overdragen aan twee talentvolle jonge circusartiesten (Patrick Martens en Janouk Kelderman). De film is vanaf 7 oktober in de bioscopen te zien.