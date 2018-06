'Banger hart' in nieuw jasje

"Toeval bestaat niet, ik noem het eerder de speling van het lot", zegt Robert Abigail op de website van Het Laatste Nieuws. "Ik was vijftien toen Rob de Nijs in 1996 een monsterhit scoorde met Banger Hart. Het was de periode waarin ik als tiener ontdekte dat ik in mijn leven iets wou gaan doen met muziek. In die tijd had ik al een bescheiden remix gemaakt van het liedje, maar meer heb ik er toen niet mee gedaan. Tot een paar weken geleden, wanneer ik door een gemeenschappelijke vriend werd voorgesteld aan Rob de Nijs. Het was een hartelijke ontmoeting die ik niet snel zal vergeten."

Het is de eerste keer dat Rob de Nijs (72) toestemt met een nieuwe versie van wat hij zelf omschrijft als een van z'n ultieme klassiekers. Naast Robert Abigail verwelkomt Rob de Nijs tijdens het concert in Antwerpen gastartiesten Gers Pardoel en Jan Smit. De single Banger Hart 2015 is sinds vrijdag digitaal te koop.

Producer Robert Abigail scoorde een paar jaar geleden een wereldhit met de Mojito Song. De Rotterdammer heeft al heel wat jaren zijn thuisbasis in Antwerpen.