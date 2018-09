Peugeot Fractal-studiemodel is dik apparaat

Net als de carrosserie van het studiemodel Exalt uit 2014 is die van de Fractal visueel in tweeën gedeeld. Het voorste deel van de Peugeot is wit gespoten, het achterste deel is uitgevoerd in naakt koolstofvezel.

BMW Z3 M Coupé

De Fractal is een gedrongen cabriolet die plaats biedt aan vier personen. Of het model nou een klapdak heeft of een afneembare hardtop is op de foto’s niet goed te zien. Wel is duidelijk dat de Peugeot in dichte vorm een BMW Z3 M Coupé-achtige agressie uitstraalt.

Meer informatie volgt ongetwijfeld later. Voorlopig moeten we het met deze foto’s doen.

KIJK VOOR ALLE FOTO'S OP AUTOVISIE.NL