Spargo nog één keer samen in dansshow

Tijdens het discospektakel in de Ziggo Dome brengt de jaren '80 formatie onder meer hun nummer You and Me ten gehore. In 1980 domineerde de hit wekenlang de nummer 1-positie en in 2013 werd het nummer door kenners nog uitgeroepen tot de beste ‘Nederdiscokneiter’ aller tijden.

Gedurende Let's Dance komen de beste dance classics van toen en nu voorbij, afgewisseld met optredens van bekende nationale en internationale artiesten. Zo zal ook het Noorse duo Madcon het podium bestijgen om hun hits Beggin en Don't Worry te vertolken. Ook zangeres Eva Simons is een special guest in de show.

Andere sterren die hun opwachting maken zijn KC and The Sunshine Band, dj Don Diablo, Sister Sledge en dj Alex van Oostrom. De spectaculaire choreografieën zijn in handen van Timor Steffens, die zelf ook met de voetjes van de vloer gaat.

De presentatie is in handen van Humberto Tan. Het evenement vindt plaats op 29 en 30 oktober.