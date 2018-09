Kia onthult fonkelnieuwe Sportage

Voor het uiterlijk heeft Kia naar eigen zeggen inspiratie gehaald uit de vliegtuigindustrie (het zal ook eens niet), waar – en wij citeren – “strakke lijnen tezamen met gladde oppervlakken vaak een mooi geheel vormen” (wat?).

Slowakije

De huidige generatie Sportage werd geïntroduceerd in 2010. Zijn opvolger is compleet nieuw, maar qua maatvoering ongeveer gelijk zijn. Net als voorheen bouwt Kia zijn crossover in Slowakije. De oorspronkelijke Sportage kwam in 1993 op de markt.