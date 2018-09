De Munnik schrijft muziek Amandla! Mandela

Dat maakte DeLaMar Producties maandag bekend.

De cast van de musical over Nelson Mandela bestaat uit Zuid-Afrikaanse en Nederlandse acteurs. Amandla! Mandela blikt vanuit Mandela's cel op Robbeneiland terug op het leven van de anti-apartheidsstrijder. Kenneth Herdigein kruipt in de huid van Mandela.

In de musical, die in seizoen 2009/2010 door Nederland trok, is een grote rol weggelegd voor Zuid-Afrikaanse muziek en dans. Het Khayelitsha United Mambazo Choir uit Kaapstad is volgens DeLaMar dan ook 'het Afrikaanse hart' van de voorstelling. De vernieuwde versie van Amandla! Mandela is tot en met 24 april 2016 uitsluitend te zien in het DeLaMar Theater.