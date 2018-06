Cilla Black voor het eerst op nummer 1

Dat maakte de Official Charts Company, het bedrijf dat de Britse hitlijsten samenstelt, vrijdag bekend.

The Very Best Of kwam twee weken geleden weer binnen in de Britse albumlijst, op de veertiende plek. Vorige week steeg het verzamelalbum door naar de zevende positie, deze week voert de cd de lijst dus aan. The Very Best Of verscheen in 1983, in 2013 kwam een heruitgave met onder meer danceremixen op de markt. Op het schijfje staan grote hits als Anyone Who Had A Heart, You're My World en You've Lost That Lovin' Feelin'.

Black is een van de succesvolste Britse zangeressen in de hitlijsten. Zes albums behaalden de Top 40, met elf singles bereikte ze de hoogste regionen van de singlelijst. Alleen Shirley Bassey en Petula Clark, die beiden twaalf keer in de top tien stonden, deden het beter.

Cilla Black stierf 1 augustus op 72-jarige leeftijd als gevolg van een val op haar balkon in Spanje. Donderdag werd de zangeres en tv-persoonlijkheid in Liverpool begraven. Duizenden mensen stonden langs de kant van de weg om Black de laatste eer te bewijzen. Onder anderen Cliff Richard, Andrew Lloyd Webber en Tom Jones woonden de uitvaart bij.