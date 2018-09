Zac Efron waarschuwt Baywatch-fans

"Het wordt een stoere film die niet voor alle leeftijden is bedoeld", onthult Zac aan Reuters. "Als ik eerlijk ben denk ik niet dat het net als het oude Baywatch zal zijn", vervolgt de acteur. "Ik denk dat we het anders gaan doen."

De voorbereidingen voor de film zijn nog maar net begonnen. Ook Dwayne 'The Rock' Johnson zal te zien zijn in de film, hij gaat ook aan de slag als producer. "Hij heeft grote plannen voor de film. Hij is heel ambitieus", zegt Efron over zijn collega.

Eerder gingen er geruchten dat de opnames waarschijnlijk begin 2016 van start zullen gaan.