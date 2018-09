Filmrecensie: Im Keller

De Oostenrijkse cineast portretteert de kelderkolder in zijn land, die door de misbruikzaken rond Wolfgang Priklopil en Josef Fritzl iets extra sinisters heeft gekregen

Het kostte Seidl jaren om mensen te vinden die hun verhaal wilden doen en een camera in hun kelder wilden toelaten. Im Keller toont hen niet alleen, maar borduurt soms ook voort op hun werkelijkheid, wat resulteerde in een mengvorm van documentaire cinema en verregaande dramatisering. De regisseur laat een bonte stoet aan de kijker voorbijtrekken, deels in de vrijwel symmetrische tableaus die we van hem gewend zijn.

Zo leren we Herr Lang kennen, die zijn kelder omtoverde tot schietbaan. Hij laat er ook zijn hoge C schallen, dromend van een bestaan als operazanger. We kijken naar een jonge vrouw die haar baan als verkoopster verruilde voor een kelderpraktijk als prostituee. Manfred Ellinger laat op zijn beurt trots zijn jachttrofeeën zien en weer anderen tonen hun miniatuurtreinbaan, hun kelderbar, hun wapenverzameling of hun uitgebreide collectie nazimemorabilia.

Seidl toont extremen, maar regisseerde toch geen vermakelijk rariteitenkabinet. Door zijn confronterende manier van filmen vergaat de lust tot lachen je. Misschien wel omdat Im Keller vooral ook verborgen kanten van onszelf weerspiegelt.