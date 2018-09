Nooit meer nieuwe Nijntjes

Tot zijn 84e ging de geestelijk vader van Nijntje nog bijna dagelijks naar zijn atelier, tot hij letterlijk niet meer kon. Nieuwe boekjes verschenen sindsdien niet meer, want Bruna was er fel op tegen dat zijn werk zou worden voortgezet door iemand anders.

Hendrikus Magdalenus Bruna (Utrecht, 23 augustus 1927) leefde zoals hij tekende: eenvoudig. Inspiratie voor zijn kenmerkend ’eenvoudige’ lijnenspel met de bekende primaire kleuren haalde hij bij kunstenaars als Piet Mondriaan. Simpel op het eerste gezicht, maar oh zo moeilijk vond hij het om met penseel en plakkaatverf een perfecte Nijntje te tekenen.

Uitgever

Bruna groeide op als tweede zoon van uitgever A.W. Bruna en zou eigenlijk in de voetsporen van zijn vader treden. Ter voorbereiding hierop belandde hij in Parijs, waar hij zijn passie voor kunst ontdekte. Met name Matisse maakte enorm veel indruk op de tiener.

Terug in Nederland begon hij aan de Amsterdamse kunstacademie, waar hij al snel ook weer vertrok om tekenaar te worden bij de uitgeverij van zijn vader. Tussen 1952 en 1972 ontwierp hij circa 1800 boekomslagen. Ook maakte hij affiches, zowel voor de uitgeverij als voor andere instellingen.

Eerste kinderboekje

In 1953 trouwde hij met Irene de Jongh. In datzelfde jaar verscheen ook zijn eerste kinderboekje, De Appel, waarna in 1955 zijn allereerste boekje over Nijntje verscheen. Het kleuterkonijntje begon haar leven in verhaaltjes voor het slapengaan, die Bruna aan zijn kinderen vertelde.

Het totaal van de door Bruna gepubliceerde kinderboekjes is blijven steken op 123. Bekende andere hoofdpersoontjes zijn het varken Betje Big, de beren Boris en Barbara en het hondje Snuffie. Al zijn boekjes zijn vierkant en de verhalen schreef hij op rijm.

Vijftig talen

De belevenissen van zijn meest succesvolle creatie, Nijntje, zijn in meer dan vijftig talen verschenen. Zo kent Engeland haar als Miffy, China als Mi Fei en luistert ze Arabische landen naar de naam Naynti. Er verschenen musicalvoorstellingen over haar, ze is regelmatig te zien in poppenanimatie en tekenfilms en kreeg in 2013 zelfs haar eigen bioscoopfilm, Nijntje de Film.

Sinds 2006 kunnen fans van Bruna en Nijntje in het Centraal Museum in Utrecht terecht, waar een dick bruna huis geopend is, dat typisch zonder hoofdletters is gespeld en waarvoor de illustratie meer dan 7000 objecten in bruikleen gaf.

Dick Brunasingel

Door de jaren heen werd Bruna vele malen onderscheiden, eind vorig jaar mocht zijn vrouw in zijn plaats nog de prestigieuze Max Velthuis-oeuvreprijs namens hem in ontvangst nemen. In de zomer van 2007 kreeg hij ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag de gouden penning van de stad Utrecht en in diezelfde stad werd er een straat naar hem vernoemd: de Dick Brunasingel in Leidsche Rijn.