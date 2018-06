Dj Afrojack in Madame Tussauds

De wereldberoemde Nederlandse dj heeft een foto op Twitter gedeeld waarop te zien is dat er wordt gewerkt aan zijn wassen kopie. "Er zit iets heel bijzonders aan te komen", schreef de dj bij een foto.

Madame Tussauds bevestigt dat Afrojack binnenkort in het wassenbeeldenmuseum te bewonderen is. "We zijn al een tijdje met Afrojack bezig. De foto die hij heeft gedeeld is vrij recent en gemaakt in onze studio's in Londen."

Wanneer het beeld van Afrojack precies wordt onthuld, is niet bekendgemaakt. "Het vindt ergens in oktober plaats, natuurlijk op een speciale manier."