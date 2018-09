Harttransplantatie voor BAC Mono

+25 pk

De 2,3 liter viercilinder Cosworth-motor met 280 pk is verleden tijd. In het vervolg kiest de fabrikant voor een geblazen 2,5 liter viercilinder van Mountune met 305 pk. De motor is iets groter dan de Cosworth-variant, maar voegt geen extra gewicht toe aan de eenzitter.

De BAC Mono is een concurrent van de Ariel Atom en KTM X-Bow. Het bedrijf heeft al verschillende auto’s afgeleverd. Het merk kan op jaarbasis honderd exemplaren van de 580 kilogram zware Mono bedwingt.

Horen hoe de nieuwe krachtbron klinkt? Bekijk dan de video op autovisie.nl waarin je kunt zien hoe de Mono de fameuze heuvelklim van Goodwood rijdt.