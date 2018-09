Mercedes E 350e komt iets later

De stekkerhybride-aandrijflijn komt niet in de huidige E-Klasse beschikbaar, maar in de volgende generatie. Dat model zal eind dit jaar worden voorgesteld en zijn eerste publieksoptreden gelijktijdig op de autoshows in Detroit en Brussel beleven. Begin volgend jaar start de productie van de nieuwkomer. De levering volgt kort daarna.

De W213, zoals de interne codenaam van het toekomstige model luidt, zal bij de verkooppstart niet met de 279 pk/600 Nm krachtige plug-in hybride-aandrijflijn leverbaar zijn. De motorisering, waaraan de fabrikant nog de oude zeventrapsautomaat in plaats van de automaat met negen verzetten koppelt, komt later op de markt. Mercedes spreidt de productiestart van de verschillende motorversies om de piekbelasting in de fabriek te beperken.

De nieuwe E-Klasse wordt gebouwd op de zogeheten MRA-bodemsectie, wat staat voor Mercedes' achterwielaandrijving architectuur. fractioneel langer dan de huidige editie,