Onder de naam Rikki is actrice Robin Martens te boeken voor concerten. Dat laat boekingskantoor Jan Vis weten.

In de langlopende soap op RTL 4 is Rikki een succesvolle popster, die al drie singles heeft uitgebracht. Waar ben jij stond zelfs even op de eerste plek in de Nederlandse hitlijsten. De optredens bestaan uit de drie nummers, aangevuld met bekende hits.