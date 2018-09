Rouwende Simon Cowell weer aan de slag

De audities van X Factor werden maandag uitgesteld vanwege het overlijden van Simons 89-jarige moede Julie.

Een woordvoerder van de Britse talentenjacht heeft nu laten weten dat de auditierondes woensdag en donderdag worden gehouden. Simon, jurylid en bedenker van het programma, zal daarbij aanwezig zijn. Ook juryleden Rita Ora en Cheryl Fernandez-Versini worden bij de audities verwacht.

Simons familie maakte zondagavond in een persverklaring bekend dat Julie is overleden. "Ons hart is gebroken en we zullen haar verschrikkelijk missen, maar ze heeft nu vrede."