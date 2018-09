Volgende Land Rover Defender door Magna Steyr gebouwd

Momenteel bouwt Magna Steyr voor Mercedes-Benz de G-Klasse, voor Peugeot de RCZ en voor Mini de Countryman en Paceman. De productie van die laatste twee houdt volgend jaar op (de volgende generaties worden in Born in elkaar geschroeft) en ook de Peugeot is geen lang leven meer beschoren.

De originele Land Rover Defender is deze week uit productie gegaan, na 32 jaar (of 67 jaar als je de allereerste Land Rover meerekent). Volgend jaar wordt zijn opvolger geïntroduceerd, waarvan de bouw waarschijnlijk wordt uitbesteed aan Magna Steyr.