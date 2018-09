Remake Back to the Future komt er nooit

"Oh god nee. Ze zullen in elk geval moeten wachten tot we allebei dood zijn", aldus regisseur Robert Zemeckis tegen Telegraph. "Als we allebei dood zijn zullen ze het ongetwijfeld gaan doen, als onze families er geen stokje voor steken", vervolgt de maker.

Zemeckis schreef samen met Bob Gale het script voor de film waarin Michael J. Fox de hoofdrol speelde. "Voor mijn gevoel is het idioot dat je een goede film opnieuw gaat maken. Dat is als zeggen: 'Laten we Citizen Kane opnieuw opnemen'. Wat voor een idioterie is dat? Waarom zou iemand dat doen?"

De regisseur voelt ook niets voor een vervolg op de derde film. "Het idee om Back to the Future zonder Michael J. Fox te maken is als zeggen dat je een biefstuk gaat bakken zonder vlees."

Onlangs werd bekend dat Micheal J Fox lijdt aan de ziekte Parkinson.