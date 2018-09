Ilse DeLange trakteert James Bay op platina

Ilse zocht haar idool op tijdens zijn soundcheck in Paradiso in Amsterdam, waar hij dinsdagavond optreedt. Dit concert was in negen minuten uitverkocht. Aan RTL vertelde de artiest blij te zijn eindelijk in Nederland te zijn. "Mijn fans zijn geweldig. Ze ontmoeten elkaar online en in het echt. Ik voel hun liefde en dat waardeer ik erg. Het is fijn eindelijk in Paradiso te staan. Er is geen artiest die hier geweest is en niet heeft gezegd dat het zijn lievelingszaal is."

In augustus staat James Bay op Lowlands en op vrijdag 23 oktober komt hij opnieuw naar ons land voor een concert in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Ook dit concert is sinds een paar dagen uitverkocht, meldt concertorganisator Friendly Fire op Twitter.