Twee vermogensversies van Peugeot 308 GTi

In het specificatie-overzicht wordt gesproken van een 250 pk sterke versie en een 270 pk krachtige uitvoering. Beide motorversies zullen over een stop/start-systeem beschikken en hun vermogen halen uit de bekende 1.598 cc grote viercilinder turbomotor, zoals we die ook uit de RCZ-R kennen. Ongeacht het vermogen levert de geblazen vierpitter 330 Nm aan koppel, dat bij 1900 tpm voorhanden is. Aan het blok wordt standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak gekoppeld. Naar verluidt sprint de vijfdeurs hatchback -een stationwagon komt er niet- in minder dan zes tellen van stilstand naar 100 km/h en bedraagt de topsnelheid 250 km/h.

Goodwood

Peugeot stelt de 308 GTi volgende week op het Goodwood Festival of Speed (26-28 juni) voor. De productie van de hot hatch is inmiddels van start gegaan. De levering start over enkele maanden.