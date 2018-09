Verrassing: Artega is terug van weggeweest!

Artega GmbH & Co. KG

Navraag van Autovisie wijst inderdaad uit dat Artega aanwezig is op de IAA in Frankfurt halverwege september. Vermoedelijk presenteert Artega er de tweepersoons sportwagen GT waarmee het bedrijf ook bekendheid kreeg. Details wil Artega nog niet geven. Artega heeft ook de website volledig aangepast en geactualiseerd. Op het moment van schrijven staan er zelfs drie occasions te koop. De naam van het bedrijf is gewijzigd en heet in het vervolg Artega GmbH & Co. KG.

2006

Artega werd oorspronkelijk in 2006 opgericht en presenteerde tijdens de Autosalon van Genève in 2007 de GT. Voor het design van de sportwagen tekende Henrik Fisker. De GT maakte gebruik van een 300 pk en 350 Nm sterke 3,6 liter Volkswagen-motor in combinatie met een zestraps DSG-transmissie. In een nieuwe fabriek in het Duitse Delbrück kon Artega zo’n 500 auto’s op jaarbasis bouwen. Artega werd in 2010 overgenomen door de Mexicaanse investeringsmaatschappij Tresalia Capital (onder meer bekend van het biermerk Corona). Na die overname ging het bergafwaarts met Artega.

30 september 2012

In juli 2012 was de sportwagenfabrikant genoodzaakt een insolventieaanvraag de deur uit te doen nadat gesprekken met als doel de financiële problemen van de fabrikant te verhelpen waren vastgelopen. Op 30 september 2012 werd de productie van de fabrikant stopgezet. Voor alle toenmalige 34 medewerkers werd een oplossing gevonden in de omgeving van Delbrück. Het Duitse bedrijf Paragon, een gerenommeerde toeleverancier van elektrische componenten voor de auto-industrie, heeft sindsdien het onderhoud en de reserve-onderdelen van de al gebouwde en rijdende GT-modellen voor zijn rekening genomen. In de periode 2009 tot 2012 zijn er 153 Artega GT’s afgeleverd.

Klaus D. Frers

Het verhaal van Artega zelf leek sindsdien afgelopen. Achter de schermen heeft de oorspronkelijke oprichter van het merk, Klaus D. Frers het merk echter nooit opgegeven. Hij kreeg alle rechten weer in handen en werkt nu samen met Paragon AG om het merk Artega nieuw leven in te blazen. Dat gebeurt nog steeds in de bekende productiefaciliteit in het Duitse Delbrück aan de Artegastrasse 1.

Specificaties GT ongewijzigd

Op de website wordt duidelijk dat Artega nog steeds plannen heeft met de GT. De specificaties zijn zelfs ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat de GT ook nu een 300 pk sterke Volkswagen V6 aan boord heeft. Dat lijkt een enigszins verouderde motor. Bovendien voldoet het blok nog aan de Euro 5-emissienorm.

Technische specificaties Artega GT

Motor: direct ingespoten V6Motorinhoud: 3597 ccVermogen: 220 kW (300 pk)Leeggewicht: 1285 kgGewichts/pk-verhouding: 4,28 kg/pkTransmissie: zestraps transmissie0-100 km/h: 4,8 sTopsnelheid: 270 km/hEmissienorm: Euro 5Verbruik gecombineerd: 9,6 l/100 kmCO2-emissie: 223 g/kmActieradius: 660 kmChassis: aluminium spaceframe in combinative met staalCarrosserie: met koolstofvezel versterkte kunststoffenLengte: 4015 mmBreedte: 1882 mmHoogte: 1180 mmWielbasis: 2460 mmBagageruimte: 300 liter