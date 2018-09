Speciale uitzending voor jubileum Guus

Voorafgaand aan het concert is er een speciale aflevering van RTL Boulevard te zien. Deze staat geheel in het teken van Guus en Groots, zo laat RTL maandag weten. In de aflevering van Boulevard wordt vooruitgeblikt op het jubileum en live geschakeld met Eindhoven.

"Ik heb er heel bewust voor gekozen om mijn twintigjarig jubileum als zanger en de tiende verjaardag van ‘Groots met een zachte G’ niet te gebruiken om terug te kijken", vertelt Guus. "Ik wil vieren waar we zijn gekomen en kijken wat er allemaal nog in ’t vat zit. Dat zullen de mensen in het stadion en thuis voor de tv straks aan alles voelen, van het decor tot de gastartiesten. Deze live-registratie van RTL past precies in dat plaatje. Het is best spannend, maar ik hou wel van een uitdaging."