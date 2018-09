Georgina Verbaan gevraagd voor Pixar-film

Dat heeft distributeur Disney woensdag bekendgemaakt.

Inside Out neemt de kijker mee naar het hoofd van het tienermeisje Riley, waar haar vijf belangrijkste emoties elke dag bepalen wat ze doet, denkt en zegt. Maar een verhuizing van het gezin én het verdwalen van de emoties Vreugde en Verdriet in het geheugen van Riley, leiden tot veel opschudding in het hoofdkwartier van haar hoofd.

Peggy Vrijens spreekt de stem in van Vreugde, de leider van de groep emoties. Verbaan spreekt de stem in van Afkeer, die Riley waarschuwt voor alles wat vies of gevaarlijk kan zijn. Beide actrices spraken al eerder stemmen in voor animatiefilms.

Inside Out, die in de Nederlandse versie Binnenstebuiten heet, beleefde in mei zijn wereldpremiere op het festival van Cannes en kreeg daar louter lyrische recensies. Regisseur Pete Docter was eerder verantwoordelijk voor Pixar-hits als Monsters Inc en Up. Inside Out draait vanaf 15 juli in de Nederlandse bioscopen.