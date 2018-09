Gedreven verteller

1 / 3 1 / 3 Ⓒ Andreas Terlaak

Wie heeft er geen mening over Ivo Niehe (71)? Het tv-icoon heeft de makke nogal eens de hoon der natie over zich af te roepen. Intussen gaat zijn ’TV show’ toch maar mooi het 37e seizoen in en reist de door hem bedachte theatervoorstelling ’Drs. Down’ door heel Nederland. „Uiteindelijk wil je het liefst door iedereen goed en aardig worden gevonden. Maar dat is natuurlijk totaal onbereikbaar.”