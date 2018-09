Vliegende start voor Flying Dutch

Op het festival vandaag staan Nederlandse dj's voor wie het vliegtuig inmiddels als hun eerste thuis voelt. Denk aan Armin van Buuren, Afrojack, Hardwell en Fedde le Grand. Allemaal zullen ze meerdere sets van een uur neerzetten.

Amsterdam

In Amsterdam vindt het feest (dat tot 23.00 uur vanavond duurt) plaats in het Olympisch Stadion. In Eindhoven is gekozen voor het Strijp S-terrein en in Rotterdam kan gedanst worden in Ahoy. Voor het festival waren 100.000 kaarten in omloop die allemaal zijn verkocht.

Het feest is een samenwerking van John Ewbank en Alda Events. Deze laatste organisatie is bekend van onder meer A day at the park, Electronic Family en de A state of trance-feesten.

Uniek concept

Met dat in meerdere opzichten uniek te noemen concept laat Nederland zien fier voorop te lopen als het gaat om het bedenken en uitvoeren van innovatieve dance-evenementen. Wat Hollywood voor film is, is Nederland voor dance. Het belangrijkste verschil tussen de stad van de spelers op het witte doek en het land van de cd-spelers kon wel eens het weer zijn. Waar het kwik in Californië steevast de 25 graden aantikt, komt de temperatuur vandaag in Nederland nauwelijks boven de 15 graden uit.

Later vandaag meer over Flying Dutch!