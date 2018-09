Filmrecensie: Naziha’s lente

De documentaire Naziha’s lente, publieksfavoriet op het IDFA, is een roerend portret van een vrouw die zich vrijvecht om haar kinderen een betere toekomst te geven.

Tien heeft ze er. Allemaal uit het huwelijk met de man die in 2005 naar Marokko vertrok, na reeksen van gewelddadige ruzies en intimidaties. Dus staat Naziha er alleen voor. Moeilijker wordt het haar nog gemaakt doordat haar oudste zoons de agressieve opvoeding van hun vader met zich meedragen. De kinderen zijn de schrik van de buurt en staan een voor een onder toezicht.

Maar er gloort intussen hoop aan de horizon. Met een tomeloze inzet heeft Naziha haar kroost richting het rechte pad getrokken. Een zoon zet zijn eerste stappen buiten het huis en probeert een muzikale carrière van de grond probeert te krijgen. De rechter oordeelt dat de ondertoezichtstelling niet meer nodig is. Een zucht van verlichting bij Naziha. Maar even later breekt de hel toch weer los. Erger dan ooit.

Het lijkt dweilen met de kraan open. Huilend geeft Naziha toe dat ze altijd de schuld met zich zal meedragen dat ze niet eerder het roer omgooide. Is het nu te laat? Voor een aantal kinderen misschien wel, maar het wekt ontzag dat deze moeder desondanks niet opgeeft.