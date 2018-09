Hyundai levert als eerste Android Auto

Android Auto werd in maart dit jaar op de markt gebracht. De Sonata is nu de eerste auto waarin het systeem leverbaar is. Vele andere merken volgen, want Volkswagen, Nissan, Jeep, Infiniti, Bentley, Audi, General Motors en Honda hebben ook aangegeven het systeem te gaan leveren. Ook CarPlay, het besturingssysteem voor iPhones, wordt bij steeds meer fabrikanten in het leveringsprogramma opgenomen.

Wat is het?

Android Auto en CarPlay zorgen ervoor dat de interface van het besturingssysteem van de smartphone in nagenoeg dezelfde vormgeving wordt getoond op het touchscreen in de auto. Verschillende apps worden overgenomen, waaronder navigatie, muziek en de berichtendienst. Met spraakbesturing kan bijvoorbeeld ook de agenda worden bijgewerkt.

En MirrorLink dan?

Naast Android Auto en CarPlay bestaat er MirrorLink. Laatstgenoemde is echter geen besturingssysteem zoals vaak wordt gedacht. MirrorLink is een gestandaardiseerde term (net als Bluetooth) voor het spiegelen van je smartphonedisplay naar het display in de auto. Onder meer Toyota, Peugeot, Citroën en Volkswagen leveren dit systeem al. MirrorLink werkt alleen met Android-telefoons.