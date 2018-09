Officiële trailer Amy-docu online

De film van de Britse regisseur Asif Kapadia ging afgelopen weekeinde in première in Cannes en werd daar erg goed ontvangen door de critici.

Rond de documentaire over Winehouse, die in 2011 op 27-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging overleed, was de laatste tijd nogal wat te doen. Haar familie, die in eerste instantie aan de film had meegewerkt, distantieerde zich van het eindresultaat en beschuldigde Kapadia van misleiding en verdraaiing van de feiten.

De film, waarin tal van nooit eerder vertoonde beelden en opnamen van Winehouse te zien en te horen zijn en waarvoor Kapadia met talloze mensen uit haar omgeving sprak, is vanaf begin juli te zien in Engeland en de Verenigde Staten en komt later ook naar Nederland. Begin april verscheen er al een kortere, voorlopige trailer. In die van woensdag wordt ook uitgebreid melding gemaakt van de vele sterren die de docu van de filmcritici in Cannes kreeg.

Amy Winehouse groeide in haar korte carrière uit tot een pop- en soulfenomeen wier privéleven was omlijst met schandalen, dramatiek, drank, drugs en spraakmakende verhoudingen. Van haar tweede album, Back to Black uit 2006, werden wereldwijd meer dan 20.000 exemplaren verkocht. In Nederland stond de plaat maar liefst vijf jaar in de albumlijst en behaalde vijf keer platina. In 2008 behaalde ze de eerste plaats van de Nederlandse hitlijsten met het nummer Valerie.