Eén miljoenste Kia Cee'd rolt van de band

De Cee'd was de eerste Kia die speciaal vóór Europa ín Europa is bedacht. De benaming van de auto is daar ook een verwijzing naar. De C in de naam staat voor het segment waarin de auto opereert. De combinatie CE staat voor Europese Unie, zo verklaart Kia, terwijl ED weer staat voor Europees Design. De naam is vergezocht, zo geeft inmiddels ook de autobouwer aan. De Cee'd verscheen in 2006 op de markt. Het huidige model is de tweede generatie.

Kia-Hyundai

Het éénmiljoenste exemplaar van de Cee'd volgt ruim een maand na de bouw van de tweemiljoenste auto in de Slowaakse fabriek van Kia. De Cee'd is dan ook het belangrijkste model dat de fabrikant in Zilina maakt. In totaal rollen drie types daar van de band. De Cee'd als 3- en 5-deurs hatchback en als stationwagon, de Venga en de Sportage. Zo'n 50% van het overall productievolume wordt opgeëist door de Cee'd. De Sportage neemt 39% van de productie voor zijn rekening en de Venga is goed voor 5%. De resterende auto's komen op conto van Hyundai, die enkele jaren auto's door Kia liet maken. De fabriek produceert momenteel alleen Kia-modellen.

De fabriek levert de meeste auto's aan Rusland, gevolgd door Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje en Italië. Kia bouwt in Slowakije tevens motorblokken en transmissies.