Hamelen-ster Loeki Knol (67) terug als theepot

Zij zal de rol van theepot Mevrouw Tuit gaan spelen in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Beauty and the Beast. Dat heeft Stage Entertainment Nederland vrijdag bekendgemaakt.

De 67-jarige Loeki Knol brak in de jaren zeventig door met haar hoofdrol in de hitserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen mijnheer? Zij speelde hierin de rol van Lidwientje Walg. Zij keerde in 2004 terug als hetzelfde personage in een theaterversie van oude serie. Daarna was Knol nog te zien in de musicals Annie en Assepoester van Albert Verlinde.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Anouk Maas en Freek Bartels rollen in de nieuwe Beauty and the Beast gaan spelen. De musical is gebaseerd op de gelijknamige Disney-film uit 1991.

Het verhaal is gebaseerd op een oud Frans sprookje en vertelt over een arrogante prins die door een heks in een beest wordt veranderd. Pas als hij echte liefde vindt, zal hij weer in een mens veranderen. The Beauty and the Beast was de eerste animatiefilm die werd genomineerd voor een Oscar voor beste speelfilm.

Het stuk beleefde zijn wereldpremière in 1994. De voorstelling, met liedjes van Tim Rice en Alan Menken, werd in 2005 voor het eerst in Nederland opgevoerd. Toen speelden Chantal Janzen, Carlo Boszhard, Stanley Burleson en René van Kooten de hoofdrollen.