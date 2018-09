'Lorde experimenteert op nieuwe album'

Dat vertelt producer Joel Little aan Billboard. Joel en Lorde zijn samen de studio ingedoken om samen wat nummers te maken.

"We hebben nog niets helemaal afgemaakt. We willen zeker weten dat de nummers heel goed zijn en we willen experimenteren met nieuwe dingen: verschillende beats en wat er verder spontaan gebeurt in de studio."

Volgens de producer is het fijn dat ze de tijd hebben om rustig uit te vinden wat ze willen maken.