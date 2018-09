Nominaties FunX Music Awards bekend

Vanaf nu kunnen luisteraars stemen op hun favoriete artiesten. Op 21 mei worden de prijzen uitgereikt.

De Rotterdamse rapgroep Broederliefde is met zes nominaties op zak de grootste kanshebber voor een FunX Music Award. De FunX luisteraar heeft ook bepaald dat Cho, Ronnie Flex, Yellow Claw en Natalie la Rose vaak genomineerd zijn.

FunX reikt Awards in tien categorieën uit: Best MC, Best Singer, Best Group, Best DJ, Best Single, Best Album, Best Video, Best Style, Best Online Presence en Best FunX Talent. De Awardshow vindt plaats in de Melkweg in Amsterdam, met liveoptredens van onder anderen Kenny B, Broederliefde, Jayh en Lady Bee.