Ferrari 488 GTB goedkoper dan 458 Italia

KLIK HIER OM OPVALLENDE OPTIES TE BEKIJKEN!

Heel groot is het prijsverschil niet. Ferrari vroeg voor de 458 Italia met een CO2-emissie van 275 g/km in totaal 256.127 euro. De 488 GTB heeft een CO2-uitstoot van 260 g/km waardoor er een lager BPM-bedrag (47.259 euro) in rekening wordt gebracht. Het gevolg is een vanafprijs van 253.032 euro.

De orderboeken van de 488 GTB zijn per direct geopend, al wist Ferrari nog voor de officiële verkoopstart al enkele orders te noteren, meldt Michele Aporti, regionaal salesmanager van Ferrari, in een interview met Autovisie. Tijdens speciale events is de auto al aan potentiele kopers en trouwe clientèle getoond. Eind deze zomer levert Ferrari de eerste auto's af. De productie van de 458 Speciale eindigt binnenkort.

Prestaties

De output van de 488 GTB ligt nu op maar liefst 670 pk en - alleen in de zevende versnelling beschikbaar - 760 Nm trekkracht. Daarmee is de 488 GTB de op één na sterkste sportcoupé in zijn segment. Alleen de McLaren 675 LT overklast het Italiaanse raspaardje op het gebied van motorvermogen, zij het met 5 pk. De Lamborghini Huracan blijft met 605 pk ver achter. In vergelijking met de 458 Italia levert de nieuwe achtcilindermotor 100 pk méér. Het koppel stijgt met 220 Nm.

De V8-krachtbron meet 3.902 cc en is in de basis gelijk aan de motor in de Maserati Quattroporte. Dankzij het veel hogere vermogen sprint de 488 GTB in precies drie tellen van stilstand naar 100 km/h. Tot 200 km/h neemt 8,3 seconden in beslag. De topsnelheid ligt boven de 330 km/h.