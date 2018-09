Recept ATS 2500 GT gewijzigd

Productieversie

De moderne 2500 GT dateert alweer uit 2012, maar direct na de onthulling van de sportwagen was er radiostilte. ATS ging echter wel door met het verkopen van straatlegale sportwagentjes en circuitracers. Achter de schermen werd er in de tussentijd gewerkt aan de 2500 GT, want tijdens de autoshow Top Marques in Monaco (16-19 april) wordt het doek van de productieversie getrokken.

Vaarwel boxermotor

De afmetingen zijn nog altijd gelijk aan het origineel uit 2012. De sportwagen is dus 4,25 meter lang, 1,90 meter breed en slechts 1,15 meter hoog. De wielbasis komt uit op 2,44 meter. Nieuw is de aandrijflijn. Een 500 pk sterke 2,5 liter (2.500 cc) centraal gepositioneerde boxermotor met turbo ging de prullenbak. Een V8-racemotor met 640+ pk is zijn vervanger en haalt een maximum toerental van liefst 10.000 tpm. Bedenk daarbij een wagengewicht van 950 kilogram en je begrijpt dat deze 2500 GT extreem snel is. De sportcoupé katapulteert zichzelf in 2,9 seconden naar 100 km/h en door naar een top van 340+ km/h.

Geschiedenis

De 2500 GT vormt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van ATS. Het merk bestond kortstondig van 1963 tot 1965 en leverde toen de 2500 GT met een 2,5 liter V8-motor (vandaar de typeaanduiding 2500). De auto werd ontwikkeld door Chiti en Bizzarrini en het carrosseriewerk is afkomstig van Michelotti. In totaal zijn er twaalf stuks gebouwd.

Het merk ging failliet door financiële problemen en werd pas in 2012 nieuw leven ingeblazen door de Italiaanse ondernemer Gianluca Gregis. In februari van dit jaar maakte hij nog bekend dat de merknaam ATS weer in de etalage staat. Gregis richtte namelijk ook nog Gregis Automobili op. Omdat het runnen van twee merken te veel voor hem is, zette hij ATS in de etalage. Gregis Automobili is gevestigd op het Spaanse eiland Tenerife en ATS is te vinden in het Italiaanse Borgomanero.