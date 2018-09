Het zesde hoofdstuk: Volkswagen Transporter T6

Volkswagen heeft in 65 Transporter-jaren ongeveer twaalf miljoen exemplaren verkocht. Van de T5 verkocht Volkswagen in twaalf jaar twee miljoen stuks. De autofabrikant verwacht met deze nieuwe generatie opnieuw grote aantallen te kunnen verkopen. Als vanouds levert Volkswagen de Transporter in verschillende carrosserievormen en uitvoeringen. Naast bedrijfswagentypes verschijnen ook personenwagenversies als de Multivan en Caravelle op de prijslijst.

Motoren

Het motorenaanbod is divers, al bestaat het grootste deel uit diesels. De diesels hebben allemaal een inhoud van 1.968 cc. De vermogens bedragen 84, 102, 150 of 204 pk. Er zijn twee benzinetypes: een 2.0 met 150 pk of een versie 204 pk. Alle motoren hebben standaard een stop-/startsysteem. Vierwielaandrijving is ook leverbaar, maar op geselecteerde aandrijflijnen.

Systemen

De T6 profiteert van een aantal voor de Transporter nieuwe systemen. Denk aan het zogeheten Dynamic Cruise Control (DCC) systeem. DCC heeft drie standen, te weten Comfort, Normal en Sport. Elke stand heeft invloed op de hardheid van de dempers. In Sport zijn die logischerwijs stijver afgesteld om een sportiever weggedrag op te wekken. Ook leverbaar zijn adaptieve cruisecontrole (ACC) en city safety dat noodremingrepen kan uitvoeren tot 30 km/h als de bestuurder een object of persoon over het hoofd ziet.

Generation SIX

Ter introductie van de Transporter T6 levert Volkswagen de tijdelijke uitvoering Generation SIX. Als basis gebruikt Volkswagen hiervoor de Multivan Comfortline, maar voegt hier nog getint glas, led-verlichting, een chroompakket, 18 inch lichtmetaal, parkeersensoren, AAC en een multimediasysteem met touchscreen aan toe.

De prijzen voor de Nederlandse markt zijn nog niet bekend.