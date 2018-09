Gijs Scholten scoort rol in De Helleveeg

Hij speelt de vader van hoofdpersonage Tiny, een rol van Hannah Hoekstra.

Dat heeft distributeur Entertainment One dinsdag bekendgemaakt. De Helleveeg vertelt over Albert Egbers (Benja Bruijning) en zijn tante Tiny (Hannah Hoekstra). Tiny lijdt behalve aan smetvrees ook aan een dwangmatig scherpe tong. Voor Albert is tante Tiny even afschrikwekkend als intrigerend. Eenmaal zelf volwassen geworden, stuurt Albert aan op een grote confrontatie, waarbij eindelijk alle familiegeheimen aan het licht komen.

Andere acteurs in De Helleveeg zijn Robert de Hoog, Frank Lammers, Anneke Blok, Hadewych Minis en Beau Schneider. De opnames gaan eind mei van start. De film is in maart 2016 in de Nederlandse bioscopen te zien.