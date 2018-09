Komst Cayman GT4 'RS' aannemelijk

"We kijken er nu naar", zegt een van de functionarissen in gesprek met AutoCar. De komst van een nog snellere Cayman GT4 kan betekenen dat Porsche ook de Boxster Spyder nog aan een pk-kuur onderwerpt, al is dat nog niet bekend.

Componenten

De Cayman GT4 en Boxster Spyder delen verschillende componenten met elkaar, waaronder een 3,8 liter zescilinder boxermotor. In de Cayman GT4 is die goed voor 385 pk, in de Boxster Spyder 375 pk. De prijs van laatstgenoemde start bij 116.700 euro. De Cayman GT4 kost minimaal 126.300 euro.