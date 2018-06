Mercedes in China: te laat en verkeerde keuzes

Mercedes heeft in China de boot gemist en is nu aan een inhaalactie bezig. BMW en Audi daarentegen zijn grote spelers in het Aziatische land. Audi is van de Duitse Drie de grootste en wist vorig jaar exact 578.932 auto's in het land af te leveren. BMW deed 455.979 auto's, inclusief Mini en Rolls-Royce. Mercedes-Benz daarentegen bleef op 281.588 stuks steken.

Een dag

Waarom blijft Mercedes achter op de concurrentie? ”Heeft u een dag?”, vraagt productontwikkelingsbaas Matthias Lührs. ”Er zijn verschillende redenen. Zij waren er eerder dan wij. Waren we te laat? Helaas moeten we nu constateren dat dat inderdaad het geval is. Daarnaast heb je in China een partner nodig voor levering in het land. Daarin hebben we geen gelukkige keuzes gemaakt. Er zijn nog meer redenen, maar dit zijn de voornaamste."

100.000

Mercedes heeft alle vertrouwen in zijn Chinese partner Beijing Automotive. Met de lokale speler heeft de autobouwer al een innige samenwerking. Die wordt nu vergroot door de opening van een nieuwe faciliteit. In totaal investeerde de autobouwer omgerekend 720 miljoen euro in het stekje. De fabriek is in staat om zowel vóór- als achterwielaangedreven modellen te bouwen. De GLA bijt het spits af. De auto wordt op de autoshow in Shanghai later deze maand gepresenteerd. Door de opening van de faciliteit heeft Mercedes nu 100.000 productieplaatsen extra in China.