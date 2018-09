Chevrolet Spark is tweelingbroer Opel Karl

De uiterlijke veranderingen beperken zich tot de achterzijde – waar de kentekenplaat niet meer in de bumper zit, maar in de vijfde deur – en de neus, die (en daar kun je over twisten) iets fraaier oogt dan die van de Opel.

Viercilinder

Ook motorisch is de Spark anders dan de Karl. In het vooronder ligt een 1,4 liter viercilinder met 100 pk, terwijl de Opel het voorlopig moet doen met een schonere 75 pk sterke 1,0 liter driepitter. De Chevrolet komt in het laatste kwartaal in de Verenigde Staten op de markt. Naar hier komt hij niet.