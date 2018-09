Vier Volkswagen Beetle-concepts in New York

De eerste is gespoten in de kleur Habanero Orange Metallic en moet – de naam Wave zegt het al – de sfeer uitdragen van de stranden aan de oost- en westkust van de Verenigde Staten. In het interieur is Volkswagen losgegaan met hout en bekleding die doet denken aan de jaren vijftig en zestig.

Pink Color

Op een of andere manier lijkt de Pink Color Edition op de foto’s erg paars, maar Volkswagen bezweert dat hij roze is en dat er in de VS en China veel vraag is naar een Beetle in die kleur. Het interieur is ingetogener, met vooral veel zwart, chroom en aluminium. Meer roze in het binnenste is een mogelijkheid, maar daarover beslist Volkswagen op basis van de feedback van het publiek.

R-Line

De Beetle R-Line Concept gaat op de sportieve toer, met een 220 pk sterke 2,0 liter TSI-motor en een vlotter uiterlijk. De wagen heeft agressiever ogende bumpers, een achterdiffuser, een grote spoiler, 20 inch lichtmetalen wielen en een iets bredere carrosserie. Binnenin prijken kuipstoelen en koolstofvezel accenten.

Denim

Spijkerstof is de focus van de Convertible Denim. Zijn elektrisch te bedienen softop is gemaakt van een donkerblauwe stof die op denim lijkt en in het interieur komt een lichtere variant daarvan terug. Verder monteert Volkswagen geborsteld aluminium op het dashboard, deurpanelen in de exterieurkleur en donkerblauw leer op de stoelen.

Productie

Of de vier studiemodellen in productie gaan, meldt Volkswagen niet met zoveel woorden, maar wie in het persbericht tussen de regels door leest (Metallic paint was developed specifically for the concept car, but nine other colors would also be available for a production version), kan maar tot één conclusie komen: deze karretjes komen er wel.