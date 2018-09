Hyundai: Autonome technieken rond 2020 op de markt

Al die genoemde partijen werken aan autonome technieken die de auto geheel automatisch of deels zelfstandig laten rijden. Hyundai Motor Group, naast moederbedrijf van Hyundai ook van Kia, wil daarom niet achterblijven. Hyundai’s huidige vlaggenschip Genesis heeft al een aantal autonome functies, maar Hyundai wil de technieken ook in goedkopere types aan gaan bieden.

Investeringsprogramma

Het plan is onderdeel van een groot investeringsprogramma dat Hyundai Motor Group de komende vier jaar gaat uitrollen. In totaal wordt er 73 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe modellen en technieken en het bouwen van een nieuw hoofdkwartier.

