Honda lanceert compacte tweezitter S660 in Japan

Heel nieuw kan de S660 niet voor je zijn, want in 2013 presenteerde Honda al de S660 Concept. Het productiemodel wijkt nauwelijks af van dat eerste prototype.

21.000 dollar

Japanse media hebben inmiddels al kennis kunnen maken met de kekke tweezitter (zie onderstaande video). De S660 gaat in Japan omgerekend 19.200 euro kosten. Hij valt in het zogeheten Kei-Car-segment. In die categorie vallen altijd compacte stadsmodelletjes met een krachtbron van maximaal 660 cc, een uiterste lengte en breedte van respectievelijk 3,4 en 1,48 meter en een motorvermogen van niet meer dan 64 pk. In dat opzicht is de S660 dus behoorlijk voorspelbaar. Toch laat een engineer weten dat er ook ruimte is voor een geblazen 1,0 liter driecilinder benzinemotor met 128 pk.

Europa

Vooral dat laatste doet vermoeden dat Honda meer plannen heeft. Ook aan een internationale carrière wordt gedacht. Eerst is Japan aan de beurt, waar het model vanaf april in de showrooms staat. Hij vormt een concurrent voor de nieuwe Daihatsu Copen. Honda overweegt om hem ook naar Europa te halen, want dealers reageren positief op het model.

VIDEO: Japanse review

